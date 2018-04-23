В южноуральскую полицию нагрянула проверка службы собственной безопасности

Полицию Златоуста проверяет служба собственной безопасности
Служба собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области начала проверку полиции Златоуста. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительной структуре, силовиков интересуют финансовые документы.
В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили лишь сам факт проверки, которую проводит оперативно-розыскная часть службы собственной безопасности. Однако не стали уточнять ее детали и причину.
«В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности, включая увольнение», — добавили в полицейском главке. По данным источника «URA.RU», поводом для проведения проверки стала жалоба на нарушения при распределении премий.