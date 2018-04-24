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Главные новости Курганской области
07:30  24 апреля 2018 0

Отчет Кокорина перед депутатами покажут в прямом эфире

Комиссия по оплате труда. Курган, кокорин алексей
Губернатор Зауралья отчитается о работе за годФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Зауралья Алексей Кокорин во вторник, 24 апреля, выступит перед депутатами Курганской областной думы. Тема выступления — отчет о деятельности правительства Курганской области в 2017 году.

«Губернатор подробно остановится на темах развития промышленного производства, сельского хозяйства, строительной отрасли, малого и среднего предпринимательства, социальной сферы, в том числе образования, здравоохранения, культуры и спорта. Кроме того, Алексей Кокорин ответит на вопросы депутатов — представителей разных парламентских фракций», — сообщает пресс-служба главы региона.

Заседание Курганской областной думы, на котором губернатор озвучит отчет, начнется в 10 часов. Прямая трансляция мероприятия будет вестись на официальных сайтах правительства Курганской области и Курганской областной думы.

Станислав Достовалов
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