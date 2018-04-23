В преддверии майских выходных курганцам запретили ходить в лес и жечь костры

На территории Курганской области с 26 апреля вводится особый противопожарный режим. На время его действия жителям региона будет запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в этот период приведут в готовность даже ту пожарную технику, которая находится в резерве. Для выявления нарушителей в Кургане и районах области организуют дежурства, будет вестись патрулирование населенных пунктов, а виновников возникновения лесных пожаров ждет административная ответственность. «Особый противопожарный режим вводится до специального распоряжения», — уточнили в правительстве.
Напомним, противопожарный режим действует в Курганской области с 14 апреля. Его правилами запрещено жечь сухую траву, стернь, пожнивные остатки на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, нельзя разводить костры на природе — в лесах и полях. За нарушение правил гражданам грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, должностным лицам — от шести до пятнадцати тысяч. Ранее «URA.RU» сообщало, что в этом году в Зауралье могут случиться самая сильная засуха в XXI веке, а также от двух до трех тысяч лесных пожаров.