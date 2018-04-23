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Главные новости Курганской области
19:57  23 апреля 2018 0

В преддверии майских выходных курганцам запретили ходить в лес и жечь костры

Разное.Курган, леса, поля, курганская область, зауральский край
Зауральцам не удастся провести длинные выходные на природеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На территории Курганской области с 26 апреля вводится особый противопожарный режим. На время его действия жителям региона будет запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в этот период приведут в готовность даже ту пожарную технику, которая находится в резерве. Для выявления нарушителей в Кургане и районах области организуют дежурства, будет вестись патрулирование населенных пунктов, а виновников возникновения лесных пожаров ждет административная ответственность. «Особый противопожарный режим вводится до специального распоряжения», — уточнили в правительстве.

Напомним, противопожарный режим действует в Курганской области с 14 апреля. Его правилами запрещено жечь сухую траву, стернь, пожнивные остатки на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, нельзя разводить костры на природе — в лесах и полях. За нарушение правил гражданам грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, должностным лицам — от шести до пятнадцати тысяч. Ранее «URA.RU» сообщало, что в этом году в Зауралье могут случиться самая сильная засуха в XXI веке, а также от двух до трех тысяч лесных пожаров.

Вера Чернышева
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