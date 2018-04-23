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23 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
21:51  23 апреля 2018 0

Первоклассник упал на кусок арматуры около школы в Екатеринбурге. Ребенок скончался

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Нижний Тагил, операция, хирург, медицина, врачи
Врачам не удалось спасти мальчикаФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Екатеринбурге первоклассник на школьном стадионе упал головой на торчавший из асфальта кусок арматуры. От полученных травм мальчик скончался. Сейчас в школе проводится прокурорская проверка.

Как сообщили «URA.RU» в прокуратуре Свердловской области, по данным, которые еще предстоит проверить, трагедия произошла 15 апреля на стадионе, расположенном между 48-й и 171-й школами Екатеринбурга. Гулявший там первоклассник 171-й школы упал на торчавший кусок арматуры. Возможно, ее возле забора оставили строители, ремонтировавшие стадион. Мальчика госпитализировали. Неделю врачи боролись за его жизнь, но не смогли его спасти. Ребенок скончался.

В связи с гибелью школьника городская прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку. Ведомству предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. В том числе придется установить, на чьем балансе находится стадион, кто оставил там опасную арматуру, а также изучить медицинские документы о полученной мальчиком травме.

Наталья Михалева
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