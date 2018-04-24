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24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:05  24 апреля 2018 1

После резкого скачка цены на авиабилеты в России рухнут

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, облака, небо
Спрос на полеты за границу упал после подорожания билетовФото: Александр Мамаев © URA.RU
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В ночь с 24 на 25 апреля авиабилеты подешевеют на 100 рублей на каждые 100 евро стоимости перелета. Об этом «URA.RU» сообщили в крупном российском сервисе путешествий «Туту.ру».

По данным компании, 25 апреля в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта) курсы валют в системах бронирования составят: 1 евро — 76 рублей (с 18 апреля показатель составлял 77 рублей), 1 доллар — 62 рубля (было 62,5 рубля). «Для расчета применяется курс ЦБ РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. То есть, на каждые 100 евро стоимости билета, путешественники смогут сэкономить дополнительные 100 рублей. Эта разница будет особенно чувствительна для дорогих билетов», — сообщил «URA.RU» специалист по связям с общественностью «Туту.ру» Тимур Юсупов.

По информации сервиса путешествий, россияне очень чувствительны к изменениям стоимости авиабилетов. Две недели назад, когда курсы валют начали расти, спрос на полеты за границу упал на 10%. На прошлой неделе, когда цены подскочили на 6-7%, спрос на бронирование путешествий в Европу уменьшился на четверть.

Ранее «URA.RU» сообщало о резком повышении цен на авиабилеты. Оно было связано с падением рубля на фоне антироссийских санкций, которые 9 апреля ввели США. Максимальный обвал за это время пришелся на 11 апреля: свыше 65 рублей за доллар и 80 рублей — за евро.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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