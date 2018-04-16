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16 апреля 2018
16:42  16 апреля 2018 0

В России резко вырастут цены на авиабилеты. Завтра уже будет поздно

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Рост цен будет заметнымФото: Pixabay
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В ночь с 17 на 18 апреля авиабилеты подорожают на 6-7%. Рост цен обусловлен изменением курсов валют. Об этом «URA.RU» рассказали в «Туту.ру».

По данным крупного российского сервиса путешествий, 18 апреля в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта) курсы валют в системах бронирования составят: 1 евро — 77 рублей, 1 доллар США — 62,5 рубля.

«Для расчета применяется курс ЦБ РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. То есть на каждые 100 долларов стоимости билета, путешественникам придется заплатить дополнительные 500 рублей», — пояснил нашему агентству специалист по связям с общественностью сервиса «Туту.ру» Тимур Юсупов. На данный момент стоимость авиабилетов рассчитывается исходя из курса 72 рубля за евро и 59 рублей за доллар.

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При этом Юсупов отметил, что на минувшей неделе россияне стали на 10% меньше покупать авиабилеты за рубеж. Бронирование путешествий в Европу и вовсе упало на четверть.

Ранее аналитики прогнозировали рост цен на авиабилеты в связи с внезапным падением рубля. Кроме того, прогнозируется подорожание импортных овощей, бытовой техники, электроники и автомобилей. Напомним, падение рубля началось 9 апреля, после введения США новых антироссийских санкций. Максимальный обвал за это время пришелся на 11 апреля — свыше 65 рублей за доллар и 80 — за евро. В этот день американский президент Дональд Трамп в Twitter пригрозил нанести авиаудары по Сирии.

Наталья Михалева
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