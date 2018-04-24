Буш-старший госпитализирован после смерти жены

У бывшего президента Америки диагностировали сепсис
Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам врачей, у него сепсис, но есть шанс, что он поправится.
Заболевание у экс-главы Америки обнаружили практически сразу после похорон его жены, которые прошли 22 апреля. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, сообщает «Национальная служба новостей». Как передает официальный представитель бывшего президента Джим Макгар, Буш реагирует на лечение. Это дает основание для осторожных прогнозов о том, что он поправится, пишет «Федеральное агентство новостей».
В браке со своей бывшей супругой Джорж Буш прожил 73 года. На момент смерти ей было 92 года, напоминает агентство Nation News.