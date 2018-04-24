11:54 24 апреля 2018 0

Оппозиционным депутатам пришлось смириться с большинством Фото: Анна Майорова © URA.RU

Очередное заседание Екатеринбургской гордумы началось с политического конфликта. Группа депутатов категорически отказывалась включать в повестку дня вопрос о назначении публичных слушаний новой редакции устава города, предусматривающей отмену всенародных выборов мэра.

Включить данный вопрос в повестку дня предложил председатель комиссии по городскому хозяйству Владимир Крицкий, передает корреспондент «URA.RU». Депутат напомнил, что закон об отмене общенародных выборов главы Екатеринбурга принят 3 апреля свердловским Заксобранием и муниципальные депутаты обязаны привести городские нормативные акты в соответствие с ним. Однако оппозиционные депутаты предложили воздержаться от такого обсуждения.

В частности, представитель фракции КПРФ Эдуард Мансуров предложил провести вместо общественных слушаний опрос населения, а Константин Киселев привел цитату одного из судей ВС РФ, заявившего о нарушении прав муниципалитетов, которых региональные власти обязали избирать мэра единственным установленным способом. Глава города Евгений Ройзман разделил эту позицию. По его мнению, назначив публичные слушания, городская дума обманет екатеринбуржцев. «Жители не знают, что результаты общественных слушаний носят лишь рекомендательный характер. Они взбудоражены и считают, что их мнение может на что-то повлиять. Но это не так, это обман», — сказал председатель думы.

Комментируя позицию сторонников назначения общественных слушаний, Ройзман заявил, что они предлагают депутатам «расслабиться и получить удовольствие». Тем не менее, несмотря на протест группы депутатов, вопрос о назначении публичных слушаний включен в повестку и будет рассмотрен на сегодняшнем заседании.