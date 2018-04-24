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Главные новости Курганской области
11:26  24 апреля 2018 0

Курганцы умоляют Кокорина не отменять автобусы до Екатеринбурга на время ЧМ-2018

Совещание с главой Совбеза РФ в полпредстве. Екатеринбург, кокорин алексей
Кокорин считает решение от отмене автобусов страннымФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Депутаты попросили губернатора Курганской области Алексея Кокорина рассмотреть вопрос об увеличении количества электричек до Екатеринбурга на время чемпионата мира по футболу, поскольку на этот период из соображений безопасности было решено отменить автобусное сообщение между городами. Проблему озвучил глава фракции «Единая Россия» в областной думе Евгений Кафеев во время ежегодного отчета главы региона, передает корреспондент «URA.RU».

По мнению депутата, жители Зауралья могут столкнуться с серьезными проблемами из-за того, что многие пользуются услугами аэропорта Кольцово. Евгений Кафеев отметил, что, возможно, курганцы также захотят присутствовать на матчах чемпионата мира.

Алексей Кокорин отметил, что считает решение об отмене автобусных рейсов довольно странным и пообещал для начала постараться добиться его пересмотра. «Может быть, здравый смысл победит», — отметил губернатор. В настоящее время Курган и Екатеринбург связывает единственный рейс электропоезда повышенной комфортности.

Татьяна Жаткина
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