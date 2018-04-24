Курганцы умоляют Кокорина не отменять автобусы до Екатеринбурга на время ЧМ-2018

Депутаты попросили губернатора Курганской области Алексея Кокорина рассмотреть вопрос об увеличении количества электричек до Екатеринбурга на время чемпионата мира по футболу, поскольку на этот период из соображений безопасности было решено отменить автобусное сообщение между городами. Проблему озвучил глава фракции «Единая Россия» в областной думе Евгений Кафеев во время ежегодного отчета главы региона, передает корреспондент «URA.RU».
По мнению депутата, жители Зауралья могут столкнуться с серьезными проблемами из-за того, что многие пользуются услугами аэропорта Кольцово. Евгений Кафеев отметил, что, возможно, курганцы также захотят присутствовать на матчах чемпионата мира.
Алексей Кокорин отметил, что считает решение об отмене автобусных рейсов довольно странным и пообещал для начала постараться добиться его пересмотра. «Может быть, здравый смысл победит», — отметил губернатор. В настоящее время Курган и Екатеринбург связывает единственный рейс электропоезда повышенной комфортности.