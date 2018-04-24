Сбербанк и Пумпянский спорят за право ежегодно прикасаться к 10 млрд из свердловского бюджета

12:14 24 апреля 2018 0

Свои предложения правительству банки уже представляют наперегонки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вокруг губернаторского проекта «Единой карты социальных услуг» (ЕКСУ) — первый заметный конфликт. Две финансово-кредитные организации — Сбербанк и СКБ (принадлежит «Группе Синара») — агрессивно соперничают за право стать операторами карты и посредниками между госучреждениями и свердловчанами.

Поручение о реализации проекта ЕКСУ губернатор Евгений Куйвашев дал еще в начале февраля, уточнив, что «в этой части область сегодня оперирует суммой больше 10 млрд рублей в год». Руководителем проекта поначалу был назначен заместитель министра энергетики и ЖКХ Сергей Гайда. Позже для уменьшения бюрократической нагрузки его перевели в ту же должность в минсоцполитики и сделали заместителем руководителя рабочей группы, которую возглавил первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Поначалу в группу был приглашен только советник председателя правления «СКБ-банка» Ирина Федотова. Предполагалось, что банк станет непосредственным участником проекта, обслуживающим «единую карту». Сбербанк, однако, узнав об участии конкурентов, также решил заявить о своих амбициях и, как следует из комментария пресс-службы, постарался опередить конкурента даже на начальном этапе.

«Сбербанк заинтересован в участии в проекте „Единая карта социальных услуг“. Свои предложения по реализации проекта банк ранее уже представил рабочей группе, сделав это одним из первых среди финансовых учреждений региона», — пояснили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка России.

Презентация предложений директором управления по работе с клиентами государственного сектора уральского Сбербанка Михаилом Чачиным состоялась две недели назад. Конкурентов это, впрочем, не оттолкнуло, и уже на прошлой неделе рабочая группа «единой карты» ознакомилась с предложениями «СКБ-банка» по «практической реализации проекта ЕКСУ». Вместе с председателем правления «СКБ-банка» Денисом Репниковым их представил руководитель компании «Экстрим про» Максим Серебров. Последняя владеет уникальной разработкой — системой электронных паспортов для многоквартирных домов, которую в свое время похвалил президент Владимир Путин.

В связи с этим «СКБ-банк» уверен в том, что имеет все шансы стать оператором ЕКСУ. «Решение о выборе банка-оператора будет принято на основании необходимых конкурсных процедур. Рассчитываем, что масштабный опыт „СКБ-банка“ в поддержке значимых социальных и экономических проектов в регионе, а также развитая филиальная сеть, наряду с качественной проработкой проекта „Единой карты соцуслуг“, станут важным аргументом в нашу пользу», — пояснил руководитель пресс-службы «СКБ-банка» Андрей Ермоленко.