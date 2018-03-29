Губернатор Куйвашев подарил одному из ключевых министров нового зама

Министерство социальной политики Свердловской области изменило штатное расписание. Решение о введении новой ставки пятого заместителя министра социальной политики было принято сегодня на заседании регионального правительства. Докладчиком выступил министр соцполитики Андрей Злоказов, никаких возражений у его коллег вопрос не встретил.
Ставка, как и предупреждало ранее «URA.RU», введена для перевода в министерство одного из кураторов проекта «Единая карта социальных услуг» Сергея Гайды. На текущий момент он занимает должность зама в министерстве энергетики и ЖКХ. Освобождаемый им пост займет уже перешедший в минЖКХ Егор Свалов, пролоббированный на это место главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым.