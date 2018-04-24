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12:36  24 апреля 2018 0

Депутаты Госдумы после визита в Сабетту решили помочь развитию Арктики

Медиа-форум
Володин создает в Госдуме рабочую группу для поддержи арктических проектовФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме России будет создана рабочая группа, которая будет на законодательном уровне помогать реализации арктических проектов. Она займется анализом предложений по законодательному решению проблем, стоящих перед государственно-частными партнерствами таких проектов, как «Ямал СПГ». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в порт Сабетта на Ямале.

Рабочую группу возглавят заместители спикера российского парламента Сергей Неверов и Ольга Епифанова. В состав группы войдут также руководители профильных комитетов парламента по природным ресурсам, транспорту и энергетике, по делам Севера и экологии.

Принято решение подготовить предложения по проекту строительства железнодорожного участка Бованенково — Сабетта для направления их в правительство РФ. Этот участок должен открыть выход грузам по железным дорогам к Северному морскому пути. В совокупности с реализацией проекта «Северный широтный ход» короткую дорогу до Севморпути получат все регионы Большого Урала и ближайших регионов.

Делегация Госдумы побывала в Сабетте 23 апреля. Она посетила морской порт, который считается одним из ключевых объектов Северного морского пути, и завод «Ямал СПГ». Позже состоялось заседание, на котором парламентарии обсудили проблемы и перспективы развития арктических территорий и роль Ямала и его мегапроектов в этом процессе.

Вячеслав Егоров
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