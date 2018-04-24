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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:44  24 апреля 2018 3

Сын Ротенберга продал долю в компании своей сестре за неделю до санкций

Клипарт. Деньги и прочее., выход, кризис, доллар, деньги
Московский ТЦ «Океания», который построила «ТПС Недвижимость», оценивается в 700 млн долларовФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Находящийся под американскими санкциями бизнесмен Игорь Ротенберг, сын российского миллиардера Аркадия Ротенберга, за неделю до ограничений США вышел из состава акционеров девелоперской компании TPS Real Estate. Он продал 33,3% компании.

Новым владельцем этой доли стала сестра Игоря Лилия Ротенберг, сообщает РБК со ссылкой на представителя TPS Real Estate. Представитель бизнесмена рассказал, что сделка совершилась 29 марта. Сумма и другие детали сделки не раскрываются. Однако, по подсчетам экспертов, треть компании стоит около 1 млрд долларов (все проекты и существующие объекты TPS оцениваются в сумму около 3 млрд долларов).

TPS Real Estate — головная компания «ТПС Недвижимости», которая реализует коммерческие проекты в сфере торговой недвижимости. Она построила и обслуживает ТРЦ в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске и Киеве. Выручка «ТПС Недвижимости» за 2016 год составила 2,29 млрд рублей, чистый убыток — 30,4 млн рублей (данные за 2017 год еще не раскрыты). Контрольным пакетом компании владеет траст семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, давних партнеров Аркадия Ротенберга.

Напомним, Минфин США ввел новые санкции в отношении российских предпринимателей и их компаний 6 апреля. Под ограничения попал олигарх Олег Дерипаска, отчего сильно пострадала его компания «Русал»: акции упали, сотрудники оказались под угрозой сокращения.

Ксения Томашова
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