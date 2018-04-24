Сын Ротенберга продал долю в компании своей сестре за неделю до санкций

Находящийся под американскими санкциями бизнесмен Игорь Ротенберг, сын российского миллиардера Аркадия Ротенберга, за неделю до ограничений США вышел из состава акционеров девелоперской компании TPS Real Estate. Он продал 33,3% компании.
Новым владельцем этой доли стала сестра Игоря Лилия Ротенберг, сообщает РБК со ссылкой на представителя TPS Real Estate. Представитель бизнесмена рассказал, что сделка совершилась 29 марта. Сумма и другие детали сделки не раскрываются. Однако, по подсчетам экспертов, треть компании стоит около 1 млрд долларов (все проекты и существующие объекты TPS оцениваются в сумму около 3 млрд долларов).
TPS Real Estate — головная компания «ТПС Недвижимости», которая реализует коммерческие проекты в сфере торговой недвижимости. Она построила и обслуживает ТРЦ в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске и Киеве. Выручка «ТПС Недвижимости» за 2016 год составила 2,29 млрд рублей, чистый убыток — 30,4 млн рублей (данные за 2017 год еще не раскрыты). Контрольным пакетом компании владеет траст семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, давних партнеров Аркадия Ротенберга.
Напомним, Минфин США ввел новые санкции в отношении российских предпринимателей и их компаний 6 апреля. Под ограничения попал олигарх Олег Дерипаска, отчего сильно пострадала его компания «Русал»: акции упали, сотрудники оказались под угрозой сокращения.