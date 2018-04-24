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13:32  24 апреля 2018 0

На ямальском месторождении экскаватор раздавил рабочего

Клипарт. Екатеринбург, следственный комитет
Пострадавший умер по пути в больницуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Следственный отдел по Тазовскому району ЯНАО проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины- рабочего. На 46-летнего мужчину упал бур экскаватора.

По предварительным данным, трагедия произошла 19 апреля, во время бурения скважин на Северо-Русском месторождении. На 46-летнего работника ООО «Нордстрой» упал шнек экскаватора. От полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу. Следственно-оперативной группой установлено, что «при замене погибшим заборника шнека из крепления выпал палец и шнек рухнул на рабочего».

Сейчас следователи изучают должностные инструкции, сведения об инструктаже сотрудников по безопасным методам ведения работ. «По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — передает пресс-служба СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Павел Маркуш
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