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Главные новости Югры
14:50  24 апреля 2018 1

В Югре домашние собаки загрызли беременную лошадь и едва не убили девушку. «Такие могут разорвать любого». ФОТО

Хозяин фермы был вынужден застрелить псовФото: группа «Типичный Ханты-Мансийск [Подслушано в ХМ]», «ВК»

В Ханты-Мансийском автономном округе, на ферме близ деревни Шапша, две домашние собаки растерзали жеребую лошадь и покалечили вторую. Жертвой псов едва не стала девушка, которая защищала кобыл. Информация об этом появилась в группе «Типичный Ханты-Мансийск [Подслушано в ХМ]» во «ВКонтакте».

«Кто будет отвечать за поступки своих собак? В ночь с 22 на 23 апреля загрызли жеребую лошадь, которая вот-вот должна была ожеребится!» — следует из поста. Хозяин фермы Закир, с которым связался корреспондент «URA.RU», пояснил, что лошадей, которых тренируют для патрулирования с казаками, оставили после выгула привязанными к воротам. Наутро подопечная Закира позвонила ему в слезах и сообщила о растерзанной лошади. Пока хозяин лошадей ехал на помощь, 17-летняя девушка в одиночку сторожила вторую кобылу — собаки не решались напасть на двоих.

По словам Закира, он сам застрелил собак. «Кобели были здоровые, бойцовские, явно хозяйские — обе были в ошейниках и с хорошим телосложением», — пояснил он. Закир поделился, что не будет писать заявление в полицию, так как не верит, что сотрудники смогут что-то сделать в этой ситуации. Также он сомневается в том, что удастся найти хозяев псов — сами они не объявятся, «лошадь дороже выйдет». «Надо наказывать таких хозяев. Вероятно, они устали ухаживать за собаками, вывезли их в поле и отпустили. Такие кобели могут разорвать любого, кто встретится им на пути», — посетовал Закир.

Фото: группа «Типичный Ханты-Мансийск [Подслушано в ХМ]», «ВК»

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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