13:56 24 апреля 2018 0

Ветеран стал жертвой алчных родственников Фото: «КП-Урал»

92-летний инвалид войны Ханиф Ситдиков попал в больницу после того, как его избил зять, который хочет стать владельцем квартиры ветерана. Мужчина после избиения пригрозил, что все равно «его доконает и вывезет в лес», сообщает «КП-Урал».

Председатель Чкаловской районной организации Всероссийского общества инвалидов Олег Крушинский рассказал изданию, что родственники обещали ухаживать за ветераном. Однако сдали его квартиру и переселили его в другую. По словам Крушинского, старика бросили на произвол судьбы: не кормили его, не мыли. Закончилось тем, что зять ветерана Андрей, избил Ханифа. Он решил продать квартиру ветерана, однако тот не согласился.

Ветеран рассказал, что его зять долго нигде не работал, и он давал ему каждый месяц по 30 тысяч рублей. Купил внучке машину. «А сейчас я живу один. Дочь умерла. А он все на себя переписал: дом и две квартиры. И тут он ко мне пришел и говорит: „Выписывайся, я квартиру продам. Она теперь не твоя, уходи“. Я сказал, что мне некуда деваться. И тут он меня как избил…» — приводит слова ветерана издание.

По словам старика, зять его бил руками, а когда он упал, пинал ногами. Потом сказал: «Я тебя все равно доконаю. В лес увезу, все равно убью». «В настоящее время следователь связывается с ветераном, чтобы установить обстоятельства произошедшего», — сообщили «URA.RU» в пресс-службу СКР по Свердловской области.