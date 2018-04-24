Действующего прокурора Пермского края Вадима Антипова согласовали на пост руководителя областной прокуратуры Нижнего Новгорода. Такое решение поддержали все депутаты Законодательного собрания Нижегородской области. Антипова, как и его преемника в Перми Андрея Юмшанова, депутатам представил замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. Он заявил, что Вадим Антипов зарекомендовал себя как профессионал, способный наладить работу на новом месте.
На прошлой неделе Сергей Зайцев представил депутатам Прикамья Андрея Юмшанова, нового кандидата в прокуроры. Он переедет в Пермский край из Нижнего Новгорода. Собеседники «URA.RU» объясняли рокировку тем, что в Нижнем Новгороде есть проблемы с чиновниками, поэтому власти сделали ставку на главу прикамской прокуратуры Вадима Антипова. «Сегодня в числе приоритетных направлений работы Законодательного собрания и прокуратуры — борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, совершенствование областного законодательства», — прокомментировал спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев.
Вадим Антипов покинет Пермский край раньше планируемого срока. Он занял пост руководителя региональной прокуратуры в 2015 году и мог проработать до 2020 года. Его предшественником был Александр Белых, который после переезда из Перми возглавил Генпрокуратуру ПФО, однако до ареста своего брата Никиты Белых уволился из органов.