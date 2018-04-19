Одним поступком будущий прокурор Пермского края дал понять, что он думает о местном парламенте

В Прикамье депутаты Заксобрания Пермского края единогласно проголосовали за кандидатуру нового прокурора Андрея Юмшанова. Однако сам он перед народными избранниками не появился, хотя находился в зале.
Заочно кандидата представил замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. Юмшанов, по его словам, имеет множество поощрений. «Это профессионал, — пояснил спикер. — Он способен наладить работу прокуратуры в Прикамье».
После окончания доклада корреспонденту «URA.RU» не удалось задать свои вопросы ни Зайцеву, ни Юмшанову — его не подпустили к прокурорам, которые покинули зал. Депутаты также не стали спрашивать Зайцева о новом кандидате. Однако «URA.RU» известно, что народные избранники готовили вопросы к самому Юмшанову. В частности, его хотели спросить про отношения с Никитой Белых. Тем не менее, кандидатуру нового прокурора края поддержали все депутаты. Нынешнему прокурору края Вадиму Антипову обещают вакансию в Нижнем Новгороде.