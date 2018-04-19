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Главные новости Пермского края
11:13  19 апреля 2018 0

Одним поступком будущий прокурор Пермского края дал понять, что он думает о местном парламенте

Сергей Зайцев (справа) и Андрей Юмшанов (слева) работали в одной командеГенпрокуратура РФ

В Прикамье депутаты Заксобрания Пермского края единогласно проголосовали за кандидатуру нового прокурора Андрея Юмшанова. Однако сам он перед народными избранниками не появился, хотя находился в зале.

Заочно кандидата представил замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. Юмшанов, по его словам, имеет множество поощрений. «Это профессионал, — пояснил спикер. — Он способен наладить работу прокуратуры в Прикамье».

После окончания доклада корреспонденту «URA.RU» не удалось задать свои вопросы ни Зайцеву, ни Юмшанову — его не подпустили к прокурорам, которые покинули зал. Депутаты также не стали спрашивать Зайцева о новом кандидате. Однако «URA.RU» известно, что народные избранники готовили вопросы к самому Юмшанову. В частности, его хотели спросить про отношения с Никитой Белых. Тем не менее, кандидатуру нового прокурора края поддержали все депутаты. Нынешнему прокурору края Вадиму Антипову обещают вакансию в Нижнем Новгороде.

Максим Ишматов
© Служба новостей «URA.RU»
Александр Соснин
© Служба новостей «URA.RU»
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