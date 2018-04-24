В Кургане жители проблемных новостроек челябинской компании «Речелстрой», которые не могли дождаться своих квартир на протяжении двух лет, после сдачи домов в эксплуатацию вынуждены своими силами строить дорогу. Сейчас новоселы не могут добраться до остановки общественного транспорта, не увязнув по колено в грязи.
Как рассказала участница долевого строительства дома №20 в 16-м микрорайоне города Алена Шмакова, жители новостроек планируют положить поверх бездорожья железобетонные плиты, на которые собирают деньги всем двором. «Дорога будет до ближайшего 7 микрорайона — там круглосуточный магазин, остановка с большим транспортным потоком. Чтобы хотя бы дети могли добираться до школы с сухими ногами», — пояснила собеседница агентства. По словам Алены Шмаковой, в сборе средств участвуют не все жильцы — некоторые, в том числе и она сама, до сих пор не могут заселиться в новые дома, так как не успели этого сделать до признания застройщика банкротом.
Она добавила, что такое решение жильцы приняли после безуспешных обращений в прокуратуру и администрацию города. В мэрии курганцам сообщили, что деньги в бюджете города на строительство дороги найдутся только к 2028 году, а пока разрешили проложить «тропинку». «URA.RU» получить официальный комментарий в администрации не удалось — звонки корреспондента остались без ответа.
Дома челябинского застройщика «Речелстрой» в Заозерном районе планировалось сдать в 2016 году, однако стройка остановилась из-за долгов. В мае прошлого года на депутата Артема Пязока из столицы Южного Урала в связи с этим завели уголовное дело. Скандал дошел до президента России, в ноябре он лично позвонил одной из дольщиц в Челябинске. Последний дом скандального застройщика в Кургане ввели в эксплуатацию 13 марта этого года.