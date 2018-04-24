{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Курганской области
18:21  24 апреля 2018 0

Жители новостроек в Кургане строят дорогу своими руками. В мэрии им предложили подождать десять лет

Новостройки находятся практически посреди поляФото: группа «Заозерный 16 микрорайон г. Курган Речелстрой», «ВКонтакте»

В Кургане жители проблемных новостроек челябинской компании «Речелстрой», которые не могли дождаться своих квартир на протяжении двух лет, после сдачи домов в эксплуатацию вынуждены своими силами строить дорогу. Сейчас новоселы не могут добраться до остановки общественного транспорта, не увязнув по колено в грязи.

Как рассказала участница долевого строительства дома №20 в 16-м микрорайоне города Алена Шмакова, жители новостроек планируют положить поверх бездорожья железобетонные плиты, на которые собирают деньги всем двором. «Дорога будет до ближайшего 7 микрорайона — там круглосуточный магазин, остановка с большим транспортным потоком. Чтобы хотя бы дети могли добираться до школы с сухими ногами», — пояснила собеседница агентства. По словам Алены Шмаковой, в сборе средств участвуют не все жильцы — некоторые, в том числе и она сама, до сих пор не могут заселиться в новые дома, так как не успели этого сделать до признания застройщика банкротом.

Она добавила, что такое решение жильцы приняли после безуспешных обращений в прокуратуру и администрацию города. В мэрии курганцам сообщили, что деньги в бюджете города на строительство дороги найдутся только к 2028 году, а пока разрешили проложить «тропинку». «URA.RU» получить официальный комментарий в администрации не удалось — звонки корреспондента остались без ответа.

Дома челябинского застройщика «Речелстрой» в Заозерном районе планировалось сдать в 2016 году, однако стройка остановилась из-за долгов. В мае прошлого года на депутата Артема Пязока из столицы Южного Урала в связи с этим завели уголовное дело. Скандал дошел до президента России, в ноябре он лично позвонил одной из дольщиц в Челябинске. Последний дом скандального застройщика в Кургане ввели в эксплуатацию 13 марта этого года.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров