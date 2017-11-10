Путин из самолета позвонил обманутой челябинской дольщице

13:42 10 ноября 2017 0

Борис Дубровский получил особое поручение от Владимира Путина ФОТО: пресс-служба губернатора Челябинской области

Президент РФ Владимир Путин, вылетая из Челябинска, где он находился с визитом 9 ноября, позвонил представителю инициативной группы дольщиков строительной фирмы «Речелстрой» Елене Малининой. Разговор продолжался несколько минут и касался недостроенного микрорайона «Чурилово Lake City», где до сих пор не сданы 11 многоквартирных домов.

Сообщение об этом появилось в социальных сетях, на странице «Инициативная группа Чурилово Лейк Сити» во «ВКонтакте». «Ребята, вчера поздним вечером одному из инициативщиков позвонил Владимир Владимирович Путин. Разговор был кратким, но содержательным! Президент высказал озабоченность проблемами дольщиков! Сказал, что берет недострои под личный контроль! Также пояснил, что дорожную карту мы увидим в самое ближайшее время. Спустя небольшой отрезок времени позвонил губернатор Челябинской области Б. А. Дубровский и подтвердил, что дорожные карты готовы», — пишет администратор группы. Позже появилось сообщение — звонили Елене Малининой, а в разговоре с дольщицей президент заявил, что обсуждал эту тему с Дубровским во время визита в Челябинск.

В пресс-службе президента РФ эту информацию «URA.RU» комментировать не стали. В правительстве области подтвердили, что был разговор с президентом, а затем с губернатором.

«Мы подтверждаем наличие поручения президента РФ Владимира Владимировича Путина губернатору Челябинской области Борису Дубровскому провести встречу с дольщиком компании „Речелстрой“, на которой необходимо еще раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона. Такая встреча состоится сегодня, в пятницу», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Собственник «Речелстроя», депутат гордумы Челябинска Андрей Пязок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Учредителем ООО «Речелстрой» является депутат гордумы Челябинска Андрей Пязок. В мае 2017 года в отношении ООО «Речелстрой» началась проверка по факту хищения денег дольщиков. С декабря 2015 года по февраль 2016 года застройщик заключил 1,5 тыс. договоров долевого участия, получив по ним свыше 2 млрд рублей. Совместно со специалистами регионального минстроя прокуроры пришли к выводу, что этих денег хватало для завершения строительства. Однако у 17 из 19 домов «Речелстроя» неоднократно срывались сроки сдачи, а на 11 объектах работы заморожены. По версии прокуратуры, значительная часть этих денег выведена со счетов, то есть похищена. Было возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества, к расследованию подключился полицейский главк региона.

Осенью власти вели переговоры с возможными инвесторами, способными достроить микрорайон. Так, в свое время была решена проблема дольщиков «Гринфлайта». Инвесторами для «Чурилово Lake City» станут строительные фирмы «Западный луч» (Сергей Вайнштейн) и «Доступное жилье» (Андрей Крикун).

Проблемы с жильем у дольщиков «Речелстроя» есть и в Кургане, где осенью 2017 года были сданы дома с недоделками.

Президент РФ Владимир Путин приезжал в Челябинск на Российско-Казахстанский форум, где провел переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.