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16 марта 2018
12:55  16 марта 2018 0

В Кургане ввели в эксплуатацию последний дом застройщика, за которым следит Путин

Клипарт. Декабрь. Ханты-Мансийск, ключи от квартиры, недвижимость
После двух лет простоя дольщики смогут заселиться в свои квартирыФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Кургане ввели в эксплуатацию позицию №20 в 16-м микрорайоне города — второй и последний дом челябинского застройщика «Речелстрой», признанного банкротом. Об этом на заседании постоянных депутатских комиссий сегодня сообщил глава администрации города Андрей Потапов.

Объект принят Госстройнадзором 13 марта, после устранения всех замечаний, которые ранее препятствовали заселению курганцев в приобретенные квартиры, уточнили в пресс-службе мэрии. Напомним, что первый долгострой под номером 19 дольщикам сдали еще в 2017 году.

Стройки «Речелстроя» в Кургане и Челябинске остановились из-за долгов. В мае прошлого года на застройщика завели уголовное дело. Скандал дошел до президента России, в ноябре он лично позвонил одной из дольщиц в столице Южного Урала. С 13 декабря челябинский депутат Артем Пязок, который является владельцем «Речелстроя», находится под арестом. Дом №20 не могли ввести в эксплуатацию из недоделок — их невозможно было устранить из-за долгов за отопление, накопленных застройщиком. В конце января, после переговоров, в многоэтажку все же подали тепло, что позволило завершить отделочные работы на объекте.

Вера Чернышева
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