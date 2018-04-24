Главный торговый центр Нового Уренгоя закрывают из-за попытки рейдерского захвата

В Новом Уренгое с 25 апреля закрывается крупнейший торгово-развлекательный центр на Ямале «Солнечный». Причиной является угроза безопасности для посетителей и арендаторов со стороны рейдеров. В течение последних двух недель в адрес управляющей компании поступают угрозы, а на территорию центра вламываются люди, которые наносят ущерб имуществу и отключают пожарную сигнализацию в здании.
В настоящее время ТЦ «Солнечный» принадлежит ПАО «Сбербанк». Непосредственным управлением занимается управляющая компания «НОРД», в то время как бывший владелец центра, группа компаний «Анкор», проходит процедуру банкротства. «На территорию ТРЦ „Солнечный“ проникала группа лиц и агрессивными действиями парализовала работу объектов: менялись замки в помещениях управляющей компании, сыпались угрозы представителям УК „НОРД“, провоцировался силовой конфликт», — пояснили в пресс-службе УК «НОРД».
Наибольшая угроза возникает в то время, когда двери торгового центра открыты для посетителей. Нападавшие вламываются на территорию и отключают электроснабжение пожарной сигнализации. По предварительным данным, злоумышленниками являются сотрудники компаний ООО «Якиманка», ООО «Фуд Стар» и ООО «Промышленные технологии». С этими фирмами у бывшего собственника ТЦ, Сергея Плешкова, были кабальные договоры. Сейчас сам Плешков проходит личное банкротство, а в отношении бывших работников ГК «Анкор» инициированы уголовные дела о преднамеренном банкротстве. Вероятно, силовое давление на УК «НОРД» и угрозы — это попытка сохранить кабальные договоры с аффилированными компаниями Плешкова.
На место инцидента не раз выезжали полицейские. Заявления о случившемся поданы в правоохранительные органы. О ситуации сообщили начальнику ОМВД по Новому Уренгою Юрию Демченко, начальнику УМВД РФ по ЯНАО Александру Удовенко, а также проинформировали губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. Однако угрозы в адрес управляющей компании продолжают поступать. В связи с этим управляющая компания «НОРД» решила не подвергать опасности гостей «Солнечного» и закрыть его на то время, которое понадобится полиции Нового Уренгоя для пресечения действий рейдеров.