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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:06  24 апреля 2018 0

Суд признал старшего сына Черномырдина банкротом

Процедура банкротства против Виталия Черномырдина началась в 2017 годуwikipedia.org

Во вторник, 24 апреля, арбитражный суд Москвы объявил банкротом старшего сына бывшего премьер-министра России Виталия Черномырдина. У него были долги перед «Северсталью», ВТБ и Газпромбанком. Сейчас началась процедура реализации его имущества.

Первая процедура банкротства против Черномырдина стартовала в 2017 году. Истцом тогда выступил ВТБ, долг сына бывшего премьер-министра РФ тогда оценивался в 304 миллиона рублей. В настоящее время крупнейшим кредитором, чьи притязания внесены в реестр требований кредиторов, стала компания «Северсталь». Ей Черномырдин должен 17,7 миллиарда рублей, сообщает телеканал 360.

Ранее Виталий Черномырдин оказался должен уральскому банку «Оренбург». Кредитная организация подала заявление в Арбитражный суд Москвы, чтобы долг в 233 миллионов рублей внесли в реестр требований кредиторов сына бывшего премьер-министра РФ.

Иван Шестак
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