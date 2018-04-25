Мединский попросил Генпрокуратуру наказать кинокомпании за неснятые фильмы

03:45 25 апреля 2018 0

Кинокомпании отказываются возвращать деньги в бюджет Фото: Илья Московец © URA.RU

Минкульт РФ обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести расследование, а также привлечь к ответственности виновных в невозврате бюджетных средств, которые были выделены на производство фильмов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

«Пять кинокомпаний, получивших субсидии, так и не произвели фильмы. Соглашения с этими организациями были заключены в период с 2011 по 2014 год, и на сегодняшний день они не вернули средства в федеральный бюджет и не оплатили штрафы согласно судебному решению», — приводит RNS слова директора департамента кинематографии Минкульта Ольги Любимовой.

По ее словам, компании-должники и их учредители не смогут больше воспользоваться господдержкой, а также участвовать в конкурсах, которые проводит министерство культуры. Среди должников оказались компании «Аркада Интертейнмент» (кинолента «Пес рыжий»), ООО «Линия кино» студия Сергея Соловьева («Елизавета и Клодиль»), Киностудия «Чеченфильм» («Тоска»), «Ин Моушн» («Обратная сторона Луны») и «МВ Синема» («Криминальный блюз для саксофона»). Отмечается, что ведомство не смогло добиться возврата денежных средств в федеральный бюджет, в том числе и в судебном порядке.