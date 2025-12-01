Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Крупнейший в мире айсберг раскололся на части. Фото

01 декабря 2025 в 21:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Роскосмос показал снимок дрейфующего и расколотого айсберга А23а

Роскосмос показал снимок дрейфующего и расколотого айсберга А23а

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» сделал снимок расколовшегося айсберга А23а, дрейфующего в Атлантическом океане. Космический мониторинг позволяет отслеживать дальнейшую динамику и состояние одного из крупнейших айсбергов в мире.

«Спутник Роскосмоса сделал снимок дрейфующего в Атлантическом океане айсберга», — сообщили в telegram-канал «Роскосмоса». Айсберг А23а, отколовшийся от антарктического шельфа в 1986 году, долгое время был крупнейшим в мире. Его фрагментация представляет научный интерес для изучения последствий изменения климата и влияния таяния льдов на океанские течения.

Спутник «Кондор-ФКА» сфотографировал расколовшийся айсберг А23а в Атлантике

Фото: Роскосмос

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
Следующий материал