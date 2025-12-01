Крупнейший в мире айсберг раскололся на части. Фото
Роскосмос показал снимок дрейфующего и расколотого айсберга А23а
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» сделал снимок расколовшегося айсберга А23а, дрейфующего в Атлантическом океане. Космический мониторинг позволяет отслеживать дальнейшую динамику и состояние одного из крупнейших айсбергов в мире.
«Спутник Роскосмоса сделал снимок дрейфующего в Атлантическом океане айсберга», — сообщили в telegram-канал «Роскосмоса». Айсберг А23а, отколовшийся от антарктического шельфа в 1986 году, долгое время был крупнейшим в мире. Его фрагментация представляет научный интерес для изучения последствий изменения климата и влияния таяния льдов на океанские течения.
Спутник «Кондор-ФКА» сфотографировал расколовшийся айсберг А23а в Атлантике
Фото: Роскосмос
