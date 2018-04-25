В Роскомнадзоре удивились судебным решениям по блокировкам сайтов

06:27 25 апреля 2018 0

В единый реестр запрещенной информации попали сведения о «зацепинге» и санкционных продуктах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Роскомнадзор проанализировал судебные решения по делам о блокировках интернет-сайтов за 2017 год. В надзорном ведомстве считают, что единый реестр запрещенной информации зачастую используется некорректно: наряду с детской порнографией и экстремистскими материалами там оказываются и достаточно безобидные сведения.

Изначально реестр создавался для блокировки наиболее опасных тем — в том числе информации, связанной с пропагандой терроризма и суицида. Однако теперь ресурс регулярно пополняется информацией, которая была признана судом как «порочащая честь и достоинство» отдельных россиян. Таким образом возникает «правовая неопределенность в целесообразности» использования реестра, который фактически используется для защиты интересов отдельных лиц, пишут «Известия».

Среди внесенных в реестр сведений сомнения у Роскомнадзора вызвали данные о «зацепинге», незаконной продаже сим-карт, санкционной продукции и сокрытии трупов. Всего в 2017 году Роскомнадзор зафиксировал 43 180 судебных решений по заявлению прокуратуры. Проанализировав судебную практику, в ведомстве обратили внимание на то, что признавая порочащую информацию запрещенной, суды защищают гражданина от посягательств на его частную жизнь, но содержание самой информации судами не анализируется.

Напомним, что 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов с порочащими сведениями. Согласно документу, владельцы ресурсов в установленные сроки обязаны удалить некорректные данные, в противном случае приставы вправе внести постановление об ограничении доступа к этим сведениям.