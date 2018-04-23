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24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:42  23 апреля 2018 1

Путин подписал закон о блокировке сайтов с порочащими сведениями

Хакер, IT (иллюстрации), интернет, аноним, хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерные сети, it-технологиии
Распространителям ложной информации дадут право добровольно удалить эти сведенияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится блокировка в Интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, а также юридических лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщается, поправки предусматривают ряд особенностей исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в Сети, порочащих достоинство, а также деловую репутацию гражданина или юрлица, пишет RT. В частности, если определенное лицо, распространившее информацию, по истечении срока добровольно не удалило ее, тогда судебный пристав-исполнитель вправе внести постановление об ограничении доступа в интернете к этим сведениям.

Ранее «URA.RU» сообщало, что российский лидер Владимир Путин в ближайшие шесть лет собирается увеличить расходы на образование, здравоохранение и развитие инфраструктуры на десять триллионов рублей. (162 миллиарда долларов). Отмечается, что эта мера сможет обеспечить экономический рост страны в течение нового президентского срока политика.

Александр Черноскутов
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