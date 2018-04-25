Садальский раскрыл неприятные секреты Галкина

09:04 25 апреля 2018 0

Актер давно недолюбливает юмориста Фото: Личная страница Станислава Садальского в instagram

Актер и блогер Станислав Садальский предрек конец успешной карьеры телеведущего Максима Галкина. В доказательство он опубликовал рейтинг программы мужа певицы Аллы Пугачевой, который тот не афиширует.

Садальский на своей странице в Instagram сравнил популярность идущего на «Первом канале» шоу Галкина и программы Андрея Малахова «Привет, Андрей», транслируемой «Россией 24». «Рейтинг ведущего на первом — любимца Константина Львовича (Эрнста — прим. ред.), все ниже и ниже». Актер посоветовал Галкину совершенствоваться, потому что «старые кривлянья и подпрыгивания уже не проходят». При этом Садальский заявил, что Галкину «до Малахова как до Кремлевской звезды!» Подписчики поддержали Садальского. «И Галкин и Малахов — оба кошмар. Никакущие ведущие»; «Малахов и Галкин оба отстой»;«Да, Первый канал измельчал»; «Малахов профи. Стас Вы красавчик», — пишут поклонники актера.

Садальский не первый раз критикует мужа Пугачевой. Ранее он назвал дилетантами Галкина и другую ведущую «Первого канала» актрису Юлию Меньшову. «Пустой и еще пустее. Две красующиеся друг перед другом мартышки», — отметил Садальский, посмотрев передачу «Сегодня вечером». Он посоветовал директору канала Константину Эрнсту найти сотрудникам замену.