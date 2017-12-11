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11 декабря 2017
10 декабря 2017
00:31  11 декабря 2017 0

«Пустой и еще пустее». Садальский назвал Галкина и Меньшову мартышками

Актер предложил Константину Эрнсту подыскать на роль ведущих кого-нибудь другогоФото: страница Станислава Садальского в сети Instagram

Известный российский актер Станислав Садальский раскритиковал программу «Сегодня вечером», вышедшую на «Первом канале» в субботу, 9 декабря. Эпитеты, которым Садальский наградил ведущих — Максима Галкина и Юлию Меньшову — самые нелестные.

«Дилетант разговаривает с дилетантом. Пустой и еще пустее, — написал актер на своей странице в сети Instagram. — Две абсолютные красующиеся друг перед другом мартышки по определению не могут вести эту программу».

По мнению Садальского, на роль ведущих явно нужны другие люди, и руководству «Первого канала» необходимо рассмотреть другие варианты. Кого именно, он, правда не знает, но считает, что имена претендентов могли бы назвать его читатели. Свою кандидатуру он заранее отверг: «Меня только, чур, не предлагать!»

Подписчики живо откликнулись на призыв актера, сообщают «Дни.ру». Среди вариантов, предложенных в комментариях — Юрий Дудь, Дарья Спиридонова, Светлана Дружинина и Яна Чурикова. Некоторые из комментаторов и вовсе посчитали, что после ухода прежнего ведущего, Андрея Малахова, программа утратила присущую ей атмосферу.

Евгений Александров
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