На Урале мальчик выпал из окна школы на перемене

11:03 25 апреля 2018 0

Ребенок упал с высоты второго этажа Фото: sch144-nt.ucoz.ru/

В школе №144 Нижнего Тагила произошло ЧП с ребенком. Во время перемены из окна второго этажа здания выпал шестиклассник.

«По предварительной информации, ученик шестого класса средней общеобразовательной школы №144 Нижнего Тагила, 2004 года рождения, на перемене открыл окно, после чего сел на подоконник. Далее в результате неосторожного движения ребенок выпал», — сообщила «URA.RU» Марина Кантова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Мальчик госпитализирован. Врачи обнаружили у него перелом правой лодыжки, ушиб предплечья. Известно, что в этом классе из-за ветрянки одного из учеников введен карантин. Детей в общий коридор на перемене не выпускали, учителя приходили к ним в класс на уроки. Во время перемены учителя в классе не было.

«По данному факту следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СК России организовано проведение доследственной проверки, — сообщил „URA.RU“ Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. — Истребуется документация, касающаяся обеспечения безопасности школьников во время нахождения в образовательном учреждении».