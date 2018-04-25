Разъяренный кенийский гангстер грозит убийством одному из основателей отечественного телевизионного проекта Comedy Club. Видео с угрозами в адрес продюсера и телеведущего Арташеса Саркисяна появилось в интернете.
В кадр попал телефонный разговор кенийца Вайганжо Гитуа, которого ранее привлекали к уголовной ответственности. По информации источников телеканала 360, Таш Саркисян с середины 2017 года живет в Кении и имеет совместный с Гитуа проект — лотерею Lotto Jotto. Скорее всего, видеоролик содержит разговор деловых партнеров. На видео кениец обещает Саркисяну «отправить его тело домой в мешке для трупов», если Таш вернется в Найроби. «Я больше не хочу видеть тебя в этой стране. Если я тебя поймаю, я тебя убью», — говорит Гитуа.
Ранее Таш Саркисян подтвердил свое участие в крупном медиапроекте в Африке корреспондентам агентства «Sputnik Армения». «Я и моя команда осуществляем в Африке большой медиапроект — необычный и интересный, поэтому я сейчас нахожусь здесь», — говорил российский продюсер.