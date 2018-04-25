{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:22  25 апреля 2018 0

Самую недорогую квартиру в домах для миллионеров в Екатеринбурге можно купить по цене хрущевки. ФОТО

Радищева/Хохрякова. Екатеринбург, тихвин, клубный дом тихвин
Самая дешевая квартира в элитном доме обойдется в 3,5 млн рублейФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Специалисты рынка недвижимости назвали цены самых дешевых квартир в известных элитных домах Екатеринбурга. По информации аналитиков, чтобы въехать в жилой комплекс бизнес-класса придется отдать примерно 5,5 млн рублей.

Специалисты сайта по поиску недвижимости N1.RU проанализировали цены в четырех жилых комплексах центральной части уральской столицы. Так, самую недорогую квартиру в престижном доме можно найти на Шейнкмана, 111. Скромная однокомнатная квартира здесь стоит 3,5 млн рублей.

Далее в рейтинге располагаются квартиры в жилом комплексе бизнес-класса на Маршала Жукова, 13. Самая дорогая квартира стоит 33,5 млн рублей, при этом в этом доме продается обычная «двушка» за 5,9 млн рублей. Самая дешевая двухкомнатная квартира в доме по улице Вайнера, 60 продается за 6,8 млн рублей, тогда как средняя цена продаваемых квартир в этом доме — 15,3 млн рублей.

По данным аналитиков N1.RU, самым дорогим домом Екатеринбурга остается «Тихвин» на улице Сакко и Ванцетти, 99. Средняя цена квартиры здесь — 38,1 млн рублей. Самую дешевую квартиру здесь можно купить за 18,5 млн рублей, а самое дорогое предложение — двухуровневый пентхаус с индивидуальной террасой в 150 «квадратов» за 102,5 млн рублей (на фото ниже).

Фото: объявление на сайте N1
Фото: объявление на сайте N1
Фото: объявление на сайте N1
Фото: объявление на сайте N1

Руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая отмечает, что стоимость самых недорогих квартир в престижных домах города сопоставима с ценами на недвижимость в центре.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров