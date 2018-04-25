Специалисты рынка недвижимости назвали цены самых дешевых квартир в известных элитных домах Екатеринбурга. По информации аналитиков, чтобы въехать в жилой комплекс бизнес-класса придется отдать примерно 5,5 млн рублей.
Специалисты сайта по поиску недвижимости N1.RU проанализировали цены в четырех жилых комплексах центральной части уральской столицы. Так, самую недорогую квартиру в престижном доме можно найти на Шейнкмана, 111. Скромная однокомнатная квартира здесь стоит 3,5 млн рублей.
Далее в рейтинге располагаются квартиры в жилом комплексе бизнес-класса на Маршала Жукова, 13. Самая дорогая квартира стоит 33,5 млн рублей, при этом в этом доме продается обычная «двушка» за 5,9 млн рублей. Самая дешевая двухкомнатная квартира в доме по улице Вайнера, 60 продается за 6,8 млн рублей, тогда как средняя цена продаваемых квартир в этом доме — 15,3 млн рублей.
По данным аналитиков N1.RU, самым дорогим домом Екатеринбурга остается «Тихвин» на улице Сакко и Ванцетти, 99. Средняя цена квартиры здесь — 38,1 млн рублей. Самую дешевую квартиру здесь можно купить за 18,5 млн рублей, а самое дорогое предложение — двухуровневый пентхаус с индивидуальной террасой в 150 «квадратов» за 102,5 млн рублей (на фото ниже).
Руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая отмечает, что стоимость самых недорогих квартир в престижных домах города сопоставима с ценами на недвижимость в центре.