Половина учителей в России вынуждена подрабатывать на стороне

В России увеличилось число школьных преподавателей, работающих на две ставки. При этом половина учителей еще и подрабатывает на стороне. Таковы результаты мониторинга, проведенного экономистами РАНХиГС.
По данным специалистов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, в стране за последние четыре года стало вдвое больше учителей, работающих на две ставки. Если в 2014 году таковых было 7,3%, то в 2017 году их стало уже 13,8%. Еще 46,2% учителей работают на полторы ставки. На одну зарплату живут только 37,5% преподавателей.
Больше того: почти половина учителей подрабатывает вне стен школы. Двое из десяти преподавателей регулярно, а треть учителей — «время от времени». Эксперты полагают, что есть две причины неожиданно возникшей дополнительной занятости. «Либо им стало не хватать денег, либо раньше они старались так откровенно об этом не говорить», — цитирует директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяну Клячко издание Meduza.
Как ранее писало «URA.RU», Минэкономики отчиталось о росте зарплат россиян в январе—феврале 2018 года. Наибольшую прибавку, по данным чиновников, получили работники социального сектора — врачи и учителя.