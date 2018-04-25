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25 апреля 2018
12:49  25 апреля 2018 6

Половина учителей в России вынуждена подрабатывать на стороне

Начало учебного года в гимназии №212
Школьных заработков перестало хватать на жизньФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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В России увеличилось число школьных преподавателей, работающих на две ставки. При этом половина учителей еще и подрабатывает на стороне. Таковы результаты мониторинга, проведенного экономистами РАНХиГС.

По данным специалистов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, в стране за последние четыре года стало вдвое больше учителей, работающих на две ставки. Если в 2014 году таковых было 7,3%, то в 2017 году их стало уже 13,8%. Еще 46,2% учителей работают на полторы ставки. На одну зарплату живут только 37,5% преподавателей.

Больше того: почти половина учителей подрабатывает вне стен школы. Двое из десяти преподавателей регулярно, а треть учителей — «время от времени». Эксперты полагают, что есть две причины неожиданно возникшей дополнительной занятости. «Либо им стало не хватать денег, либо раньше они старались так откровенно об этом не говорить», — цитирует директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяну Клячко издание Meduza.

Как ранее писало «URA.RU», Минэкономики отчиталось о росте зарплат россиян в январе—феврале 2018 года. Наибольшую прибавку, по данным чиновников, получили работники социального сектора — врачи и учителя.

Наталья Михалева
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