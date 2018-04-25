08:55 25 апреля 2018 1

По данным ведомства, по всей стране зарплата выросла на 13,6% Фото: Илья Московец © URA.RU

Министерство экономического развития РФ отчиталось о росте зарплат граждан страны за первые два месяца 2018 года. Наибольшую прибавку, по данным чиновников, получили работники социального сектора.

По данным ведомства, за январь и февраль заработная плата выросла на 13,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает RNS. При этом в социальном секторе (в частности, в сферах здравоохранения, образования и культуры) по оценке Минэкономразвития России рост превысил 25%.

Аналитики министерства отметили, что «столь высокий рост» произошел за счет реализации указов президента Владимира Путина «в части повышения заработной платы отдельных работников бюджетной сферы». Также отмечается, что влияние оказало повышение МРОТ до 9 тыс. 489 рублей и индексация зарплаты бюджетникам с 1 января.