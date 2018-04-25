Екатеринбург остался без такси из-за снегопада

12:19 25 апреля 2018 0

Вызвать такси в снегопад в Екатеринбурге — большая проблема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга утром 25 апреля столкнулись с трудностями при вызове такси. Как рассказывают сами таксисты, сложности возникли из-за снегопада.

«Многие водители сегодня решили не выходить на маршруты, так как успели поменять резину на летнюю. На дорогах гололед, лучше день-два переждать, чем в аварию попасть», — пояснил «URA.RU» водитель службы такси «Фишка» Алексей. В пресс-службах сервиса «Яндекс.Такси» и «Такси Максим» подтвердили проблемы с поиском водителей, более развернутые комментарии представители компаний пообещали прислать позже.

Ранее из-за снегопада под Екатеринбургом перевернулся автобус с тридцатью пассажирами. Пострадало четверо человек. Также в уральской столице не смогли приземлиться три самолета, а сам город встал в многокилометровых пробки.