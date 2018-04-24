15:52 24 апреля 2018 0

Метель не прекращается в уральской столице с утра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за метели, обрушившейся на Екатеринбург, движение в разных районах города, а особенно в центре, буквально парализовано. В километровых пробках застряли тысячи машин. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает семь баллов, судя по карте, движение затруднено по периметру улиц Куйбышева, Московской, на проспекте Ленина, Луначарского и Восточной.

В ГУ МЧС по Свердловской области спасатели находятся в полной готовности, но пока техногенных происшествий не было. В УГИБДД по Свердловской области из-за метели, сильного ветра и заносов обсуждают вопрос об ограничении движения автобусов. «Уже с утра зарегистрировано более 50 ДТП с материальным ущербом, причиной большей части которых стало несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор дистанции. Треть участников ДТП уже сменили шины на летние. На региональных трассах в настоящий момент работает 101 единица дорожной техники, на федеральных — 33 единицы», — сообщили «URA.RU» в отдела пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Из-за того, что в настоящее время на улице плюсовая температура, а к вечеру должен ударить мороз, скоро ожидается сильный гололед. Госавтоинспекция просит водителей, особенно тех, кто уже на летней резине, по возможности не выезжать сегодня на дороги — особенно за город. Также направлено предупреждение на автовокзалы о необходимости при принятии Госавтоинспекцией решения незамедлительно прекратить движение междугороднего пассажирского транспорта в темное время суток, для исключения чрезвычайных ситуаций.

Из-за снегопада в городе происходит много аварий Фото: yandex.ru/maps

Екатеринбург весь засыпан снегом Фото: пользователь Соцсети

Фото: пользователь Соцсети

Фото: пользователь Соцсети

Фото: пользователь Соцсети