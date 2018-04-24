{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 апреля 2018
23 апреля 2018
15:52  24 апреля 2018 0

Из-за мощного снегопада Екатеринбург встал в пробках. В области готовы перекрыть трассы. ФОТО

Снег в городе. Екатеринбург, непогода, метель, снегопад, плотинка
Метель не прекращается в уральской столице с утраФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за метели, обрушившейся на Екатеринбург, движение в разных районах города, а особенно в центре, буквально парализовано. В километровых пробках застряли тысячи машин. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает семь баллов, судя по карте, движение затруднено по периметру улиц Куйбышева, Московской, на проспекте Ленина, Луначарского и Восточной.

В ГУ МЧС по Свердловской области спасатели находятся в полной готовности, но пока техногенных происшествий не было. В УГИБДД по Свердловской области из-за метели, сильного ветра и заносов обсуждают вопрос об ограничении движения автобусов. «Уже с утра зарегистрировано более 50 ДТП с материальным ущербом, причиной большей части которых стало несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор дистанции. Треть участников ДТП уже сменили шины на летние. На региональных трассах в настоящий момент работает 101 единица дорожной техники, на федеральных — 33 единицы», — сообщили «URA.RU» в отдела пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Из-за того, что в настоящее время на улице плюсовая температура, а к вечеру должен ударить мороз, скоро ожидается сильный гололед. Госавтоинспекция просит водителей, особенно тех, кто уже на летней резине, по возможности не выезжать сегодня на дороги — особенно за город. Также направлено предупреждение на автовокзалы о необходимости при принятии Госавтоинспекцией решения незамедлительно прекратить движение междугороднего пассажирского транспорта в темное время суток, для исключения чрезвычайных ситуаций.

Из-за снегопада в городе происходит много аварий
Фото: yandex.ru/maps
Екатеринбург весь засыпан снегом
Фото: пользователь Соцсети
Фото: пользователь Соцсети
Фото: пользователь Соцсети
Фото: пользователь Соцсети
Фото: пользователь Соцсети

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров