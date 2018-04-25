На Среднем Урале второй день идет снег
В Свердловской области в районе города Березовского на 45 километре трассы Реж-Екатеринбург опрокинулся рейсовый автобус №16. Машина, следовавшая по маршруту Реж-Екатеринбург, упала в кювет и легла на крышу.
«По предварительным данным, водитель не учел метеорологические условия, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. В салоне автобуса находилось 30 человек», — сообщили «URA.RU» в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным пострадали четыре пассажира. Им потребовалась медицинская помощь.