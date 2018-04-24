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24 апреля 2018
17:51  24 апреля 2018 0

Из-за метели три самолета не смогли долететь до Екатеринбурга

Клипарт, разное. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, авиация
Пассажирам пришлось ждать погоду в ПермиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за сильной метели, которая началась в Екатеринбурге еще утром, аэропорт Кольцово временно не принимал самолеты. Три судна, летевших в уральскую столицу, были перенаправлены на запасной аэродром в Перми.

«По причине условий низкой видимости (ливневый снегопад) в Екатеринбурге рейсы U6-261, ZF-9694 и FZ-901 решением экипажей ушли на запасной аэродром в Пермь. В настоящее время аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Для очистки перрона и аэродромных поверхностей задействована штатная спецтехника», — сообщил «URA.RU» Андрей Клименских, директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово.

Речь идет о рейсах «Уральских авиалиний» Москва-Екатеринбург, Azur Air Анталья-Екатеринбург и Flydubai Дубай-Екатеринбург. Два самолета прилетели чуть раньше, а рейс FZ-901 из Дубая приземлился в Екатеринбурге только что.

Пассажирам из Дубая пришлось пережидать непогоду в Перми
Фото: flightradar24.com

Александр Лукманов
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