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25 апреля 2018
13:56  25 апреля 2018 1

Дефицит бюджета Пенсионного фонда вырастет более чем в два раза

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Минтруд внесет поправки в бюджет на 2018 годФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в 2018 году может быть увеличен в 2,4 раза, если будут приняты подготовленные Минтруда поправки в закон. Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Дефицит бюджета планируется увеличить со 106,57 млрд до 256,84 млрд рублей, пишет RNS. В этом случае общий объем доходов в законе о бюджете ПФР уменьшится с 8,33 трлн до 8,26 трлн рублей, а объем расходов составит 8,52 трлн рублей (сейчас показатель находится на уровне 8,43 трлн рублей).

Ранее «URA.RU» сообщало, что в стране кончились деньги на выплату пенсий в будущем, так как российские пенсионные фонды показали невозможность работать с прибылью. В связи с этим до конца 2018 года могут принять новый закон.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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