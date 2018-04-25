Дефицит бюджета Пенсионного фонда вырастет более чем в два раза

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в 2018 году может быть увеличен в 2,4 раза, если будут приняты подготовленные Минтруда поправки в закон. Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
Дефицит бюджета планируется увеличить со 106,57 млрд до 256,84 млрд рублей, пишет RNS. В этом случае общий объем доходов в законе о бюджете ПФР уменьшится с 8,33 трлн до 8,26 трлн рублей, а объем расходов составит 8,52 трлн рублей (сейчас показатель находится на уровне 8,43 трлн рублей).
Ранее «URA.RU» сообщало, что в стране кончились деньги на выплату пенсий в будущем, так как российские пенсионные фонды показали невозможность работать с прибылью. В связи с этим до конца 2018 года могут принять новый закон.