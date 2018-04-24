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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
11:19  24 апреля 2018 6

В России кончились деньги на пенсии

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Выход — система индивидуальных пенсионных накопленийФото: Александр Константинов © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Российские пенсионные фонды показали невозможность работать в прибыль, и, соответственно, у них нет денег на будущие пенсии. Приток новых средств может обеспечить система индивидуальных пенсионных накоплений или объединение нескольких пенсионных фондов страны.

По информации газеты «Ведомости», накопительная пенсионная система прожила еще год без притока новых денег. Одной из причин этого стала санация Центробанком крупных частных банков. По словам гендиректора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, после санации накопительные пенсионные фонды лишились крупного заказчика и ресурсов для привлечения клиентов.

По мнению экспертов, приток новых средств в пенсионную систему может обеспечить система индивидуальных пенсионных накоплений. Она предполагает, что накопительные пенсионные отчисления вместо работодателя будет делать сотрудник. Он сам будет решать, какую часть зарплаты направить на формирование будущей пенсии или же отказаться от нее вовсе. Закон может быть принят до конца текущего года.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов высказал мнение, что россияне сами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительные системы, а не надеяться только на государство. Тогда же он рассказал о планах правительства запустить систему индивидуального пенсионного капитала.

Павел Маркуш
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