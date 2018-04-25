15:49 25 апреля 2018 0

Виновный отделался минимальным наказанием Фото: depositphotos.com © URA.RU

Ханты-Мансийский районный суд вынес беспрецедентный в УрФО приговор жителю Югры, который знал о том, что его знакомый собрался воевать на стороне террористов в Сирии, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Об этом 25 апреля «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, осужденный был признан виновным в уголовном преступлении и приговорен к штрафу в размере 27 тысяч рублей.

«Это беспрецедентный приговор в УрФО и всего третий приговор в России по данной статье. На мой взгляд, осужденный легко отделался, он знал, что его друг собирается примкнуть к террористам, участвовать в военных действиях и убивать мирных граждан. Нужно понимать, что в массах должно присутствовать такое понятие, как гражданское самосознание. Человек должен понимать, что смерти и трагедии будут на его совести, если он не выполнит свой гражданский долг и не обратится в правоохранительные органы с целью предотвращения подобных событий», — заявляет источник агентства.

Получить комментарий районного суда Ханты-Мансийска на момент публикации материала не удалось. В справочной ведомства не ответили на телефонный звонок журналиста.

Как ранее сообщало агентство, уроженец Таджикистана 1993 года рождения Мадамин Исраилов, проживающий в Ханты-Мансийске, насмотрелся агитационных роликов в интернете и начал поддерживать связь с профессиональным вербовщиком запрещенной в РФ организации, а после и вовсе попытался примкнуть к террористам, но был задержан совместными силами ФСБ и МВД в аэропорту Баку. Также правоохранители задержали и друга Мадамина Исраилова, который знал о его планах воевать на стороне террористов, но не принял никаких мер, для того чтобы это предотвратить.

«Поскольку суд признал Исраилова виновным по статье 208 УК РФ (Участие или организация незаконного вооружённого формирования), то его товарищ попадает под статью 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении), и ему грозит реальный срок лишения свободы», — ранее цитировало слова инсайдера «URA.RU». Отметим, что максимальная мера наказания по данной статье предусматривает один год реального лишения свободы.