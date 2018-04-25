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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
16:41  25 апреля 2018 0

Депутат потребовал запретить спектакль ученика Коляды из-за проституток и мата

Спектакль с провокационным названием возмутил политикаФото: сайт Омского государственного драматического Пятого театра

Депутат горсовета Омска Михаил Федотов потребовал запретить спектакль по пьесе уральского драматурга Валерия Шергина. Народного избранника возмутили мат в спектакле и провокационное название постановки: «ShЛЮхИ — Не ОGоНЬ».

«Мне подарили билеты в театр на этот спектакль. Во время просмотра мне впервые в жизни захотелось уйти до окончания. Но я, как говорится, собрался в комочек и досидел до конца, чтобы узнать, к чему в итоге все придет. Это очень сомнительный спектакль, который не способен воспитать у молодежи никаких моральных ценностей.

Михаил Федоров — депутат от партии КПРФ
Фото: сайт Омского городского совета

Там использовался мат, использовались другие ужасные слова в адрес женщин и мужчин, которые я даже не хочу произносить. Поэтому я обратился в министерство культуры, чтобы такие спектакли впредь не повторялись», — рассказал «URA.RU» Федотов.

В спектакле рассказывается история пяти жительниц спальных районов. Любимое развлечение у женщин — шопинг, а главная цель — устроиться так, чтобы ничего не делать, но иметь все, что необходимо для красивой жизни, говорится в аннотации к спектаклю. Пьесу, по которой сделана постановка, написал Валерий Шергин, драматург из Удмуртии, ученик Николая Коляды. Молодой человек окончил ЕГТИ, был одним из победителей драматургического конкурса «Свободный театр». Оперативно получить комментарий самого Шергина не удалось.

Данил Бардин
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