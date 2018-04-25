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25 апреля 2018
24 апреля 2018
23 апреля 2018
17:14  25 апреля 2018 1

Пермский телеканал, близкий к депутату Госдумы, массово покидают сотрудники

Морг, увольнение, безработица, эмоции, безработица, увольнение работника, потеря работы, коробка с вещами
Скоро на пермском телеканале «Урал-Информ ТВ» никого не останетсяФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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За последние два дня о своем уходе с телеканала, который считают ресурсом депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Скриванова, публично заявили коммерческий директор и четыре специалиста творческой редакции. Эксперты ожидают закрытие телеканала в ближайшем будущем.

24 и 25 апреля посты об увольнении с телеканала «Урал-Информ ТВ» в своих социальных сетях написали коммерческий директор Николай Головин, главный редактор и руководитель информационной службы Сергей Горланов, видеооператор Илья Кислицын, а также корреспонденты Александр Степанов и Полина Анкушина (ушла в пресс-службу пермского УФАС). Источник «URA.RU» на самом телеканале сообщил, что сотрудников обязывают доработать те сроки, которые обозначены в трудовых договорах. Но, по словам собеседника, к 27 апреля заявления об увольнении намерены подать почти все работники. Причиной столь резкого массового ухода стали длительные невыплаты заработной платы. Следующим шагом увольняющихся сотрудников может стать обращение в трудовую инспекцию и правоохранительные органы.

Нестабильная ситуация с зарплатами на телеканале «Урал-Информ ТВ» началась еще в 2014 году, когда медиаактив был приобретен людьми, близкими к Кириллу Маркевичу, занимавшему в то время пост замглавы администрации при губернаторе Викторе Басаргине. Еще более тяжелая финансовая ситуация сложилась, когда телеканал в 2016 году перешел под контроль депутата госдумы Дмитрия Скриванова. По мнению экспертов, медиахолдинг «Актив-Медиа» (частью которого стал телеканал «Урал-Информ ТВ») нужен был парламентарию для достижения политических целей. «Понимая, что цели не достигнуты, медиаактив нужно было продавать сразу после выборов 2016 года, а не тянуть и доводить до состояния неликвидности. Очевидно, что выводы из опыта привлечения московских менеджеров не были сделаны. СМИ, входящие в группу, планово скатывались к всё большей убыточности. Вариант только один — продать. Но сейчас вряд ли кому-нибудь будет интересен такой холдинг», — объяснил собеседник агентства.

Отметим, что некоторые издания медиахолдинга исчезли почти сразу же после выборов 2016 года: перестали существовать такие известные пермские газеты, как «Местное время», «Трибуна» и «В курсе». Тем не менее, по словам источника, Дмитрий Скриванов вновь планирует реанимировать остатки «Актив-Медиа», депутат пригласил для этого на встречу представителя одного из удмуртских медиахолдингов. Это делается еще и для того, чтобы убедить сотрудников «Урал-Информ ТВ» и других ресурсов холдинга (газета «Звезда», сайт «В курсе.ру», радиостанция «Эхо Перми») в намерении модернизировать и стабилизировать ситуацию, в том числе и по зарплатам, уверен собеседник «URA.RU». «Но никто уже в чудо не верит», — объяснил источник в медиахолдинге.

Александр Соснин
© Служба новостей «URA.RU»
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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© Служба новостей «URA.RU»
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