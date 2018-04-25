В Челябинске произошло нашествие тараканов. ВИДЕО

17:18 25 апреля 2018 1

Жители Ленинского района жалуются на полчища тараканов, вылезающих из канализационных люков Фото: скриншот видео

В Ленинском районе Челябинска жителей напугали целые полчища тараканов. По словам очевидцев, они вылезают из канализационных люков каждую ночь.

«Тараканы появились в районе остановки „Уют“. Канализационные люки, из которых они лезут, расположены прямо на тротуаре, между домами 50 и 52. Там их туча выползает. Каждую ночь!», — рассказал челябинец Евгений Попов в паблике «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Он заснял пугающее нашествие насекомых на видео.

Горожане пришли в ужас от увиденного, а некоторые признались, что наблюдают подобное и в других районах Челябинска. «Все готово к глобальному апокалипсису. Они, эти тараканы, мутировали и практически бессмертны», «На Северке живу, пересечение 40-летия и 250-летия, у нас во дворе они тоже сотнями под люками тусуются, летом в темное время суток вылезают — с работы страшно идти!», — рассказывают южноуральцы. «Сколько тут живу, столько и офигеваю с габаритов и количества этих красавцев в Ленинском. Помню их травили как-то, в подвале… Так они полудохлые выползли и наступить некуда было, чтобы без хруста», — в красках описывает ситуацию житель Ленинского района.

На «толпы» тараканов обратила внимание организация «Гражданский патруль» в Челябинске. Ее представители уже отправили соответствующую жалобу в региональное управление Роспотребнадзора. Общественники считают, что такое количество насекомых «может грозить эпидемией всему городу».