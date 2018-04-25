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25 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:56  25 апреля 2018 0

Почти все жалобы в Роскомнадзор из-за Telegram оказались некорректными

Telegram ИА URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, telegram, телеграм, iphone se, новый год
Подавляющее количество сообщений не содержало конструктивных жалобФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Всего 2% сообщений о сбоях в работе интернет-сервисов в связи с деградацией мессенджера Telegram оказались корректными. Об этом говорится в совместном сообщении Роскомнадзора и Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ).

В РОЦИТ обратились 2877 раз. Подавляющее большинство жалоб — 96% — составлено физическими лицами. В основном люди жаловались на сбои в работе сервисов Google и игровых порталов. Данные были переданы в РКН.

На «горячую линию» надзорного ведомства поступило 43 тысячи обращений, однако из них только тысяча жалоб содержала конструктивную информацию. Она была передана аналитикам. На данный момент им удалось изучить половину сообщений, из которых в 50% случаев (250 жалоб) — информация о сбоях не подтвердилась. С остальными сотрудники Роскомнадзора проведут необходимую работу.

«В ближайшее время представители РКН и РОЦИТ проведут встречу с индустрией, чтобы выработать совместные решения по восстановлению бесперебойной работы инфраструктуры», — приводит ТАСС сообщение организаций.

Блокировка IP-адресов, на которых работает мессенджер Telegram, началась 16 апреля. Ограничения были введены после того, как сервис Павла Дурова отказался передавать ФСБ ключи шифрования, без которых силовики не могут отследить опасные переписки. Всего ведомство заблокировало около 15 млн IP-адресов, напоминает «Национальная служба новостей».

Семен Гринберг
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