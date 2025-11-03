ЕК пытается найти способы финансирования Украины на 2026-2027 год

Еврокомиссия ищет способы обеспечить финансирование Украины на последующие два года Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Европейская комиссия (ЕК) занимается разработкой механизмов финансирования Украины на период 2026-2027 годов, включая кредитные инструменты. Однако окончательное решение по тому вопросу пока не принято. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо.

«На данный момент мы все еще работаем над тем, чтобы убедиться, что мы действительно можем удовлетворить финансовые потребности Украины, включая репарационный кредит… Методы и средства для обеспечения все еще находятся в стадии обсуждения», — заявила Пиньо в ходе брифинга в Брюсселе. Ее слова передает РИА Новости.

Ранее Бельгия выступила против подобной инициативы Еврокомиссии. Бельгийская сторона заблокировала предложение об использовании замороженных суверенных активов РФ для оказания финансовой помощи Украине в последующие два года. Вместо этого страна призвала председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен проработать альтернативные, более надежные варианты решения данного вопроса.

