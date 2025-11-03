ЕК пытается найти способы финансирования Украины на 2026-2027 год
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Европейская комиссия (ЕК) занимается разработкой механизмов финансирования Украины на период 2026-2027 годов, включая кредитные инструменты. Однако окончательное решение по тому вопросу пока не принято. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо.
«На данный момент мы все еще работаем над тем, чтобы убедиться, что мы действительно можем удовлетворить финансовые потребности Украины, включая репарационный кредит… Методы и средства для обеспечения все еще находятся в стадии обсуждения», — заявила Пиньо в ходе брифинга в Брюсселе. Ее слова передает РИА Новости.
Ранее Бельгия выступила против подобной инициативы Еврокомиссии. Бельгийская сторона заблокировала предложение об использовании замороженных суверенных активов РФ для оказания финансовой помощи Украине в последующие два года. Вместо этого страна призвала председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен проработать альтернативные, более надежные варианты решения данного вопроса.
Также в рамках саммита в Брюсселе руководители государств-членов ЕС не достигли консенсуса относительно предложения Еврокомиссии о применении замороженных активов Центрального банка России в качестве обеспечения кредита для Украины. Повторное рассмотрение данного вопроса запланировано на заседании Европейского совета, которое состоится 18-19 декабря.
