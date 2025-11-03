В Непале после схода лавины 15 альпинистов не выходят на связь

После схода лавины в Непале на связь не выходят 15 человек Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Непале в результате схода лавины в районе базового лагеря вершины Ялунг Ри связь прервалась с 15 людьми, среди которых находятся иностранные альпинисты и непальские проводники. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post. Информация о состоянии пропавших на данный момент отсутствует, однако известно, что россиян среди них нет.

«Группа, в которую входили как непальские, так и иностранные альпинисты, пытавшиеся совершить попытку восхождения на гору Долма Кханг (6 332 метров — прим. URA.RU), находилась в районе схода лавины около 09:00 часов утра (06:15 по мск — прим. URA.RU). Их состояние остается неизвестным», — приводит газета слова представителя местной полиции Гьяна Кумара Махато.

Проведение спасательных мероприятий утром было приостановлено в связи с действующими ограничениями на полеты вертолетов в данной местности. Сейчас поисково-спасательные работы возобновлены. К месту происшествия направлены вертолеты для поиска пропавших без вести альпинистов и проводников. Установление национальной принадлежности пропавших участников экспедиции продолжается. В российском посольстве в Катманду сообщили для ТАСС, что граждан РФ среди пропавших не было.

