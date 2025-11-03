Оказавшаяся в звездном рехабе Волочкова еще больше заинтриговала
Анастасия впервые признала проблему
Фото: instagram / volochkova_art (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Балерина Анастасия Волочкова внезапно оказалась в … рехабе. А все потому, что стала участницей социального реалити-эксперимента «Звезды под капельницей» на канале «Пятница». Там прима встретилась и с заклятым другом Никитой Джигурдой, с которым якобы даже наладила отношения.
Все участники проекта будут под прицелами камер и руководством нарколога Василия Шурова бороться со своими зависимостями. URA.RU связалось с Анастасией, чтобы разузнать подробности такого внезапного поворота ее в судьбе балерины, но бывшая прима Большого театра лишь еще больше заинтриговала.
«Давайте дождемся первой серии, которая выйдет 14 ноября, и я расскажу, что там происходило. Вы такого не слышали еще! Сейчас же могу сказать одно: я согласилась на участие в этом проекте по той причине, что меня пригласило руководство канала. Остальное — позже», — пояснила Волочкова.
Проект призван привлечь внимание к проблеме алкоголизма и показать зрителям, что с зависимостями можно и нужно бороться. Примечательно, что для Волочковой участие в этом реалити стало первым подтверждением того, что у нее есть проблемы с зависимостью.
Ранее балерина отрицала это и в разговоре с агентством заявляла, что у нее есть зависимость: от зрителей и сцены. К слову, возможную проблемы звезды подсвечивал как з ведущий проекта Василий Шуров.
