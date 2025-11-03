В Риме рухнула башня Торре-деи-Конти, стоявшая сотни лет: что известно к этому часу
Строительство башни велось в 850-е годы
Фото: Служба пожарной охраны и спасания / Vigili del Fuoco
В центре Рима (Италия) частично рухнула башня Торре-деи-Конти, строительство которой велось еще в девятом веке. Сейчас известно о четырех пострадавших. Территория полностью заблокирована правоохранителями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пока Италия финансирует Украину, страна «рухнет вся». Что известно о произошедшем — в материале URA.RU.
Как произошло обрушение
Башня частично рухнула около 11:20 утра 3 ноября. Здание находится на площади Коррадо Риччи, которая сейчас находится на ремонте. Как сообщило издание Corriere della Sera, под завалами находится один работник, который является гражданином Румынии. Четверо его коллег, находившихся в верхней части башни, были эвакуированы. По данным издания ANSA, в результате обвала башни пострадали четыре человека.
На место происшествия прибыли пожарники. Специализированные спасательные группы SAF, включающие спелеологов, альпинистов и специалистов по водным операциям, пытаются проникнуть к пострадавшему через небольшой оконный проем, расположенный в левой части башни. Попавший под завалы сотрудник находится в сознании, он взаимодействует со спасателями. Кроме того, среди людей, которых эвакуировали, был 64-летний мужчина, которого экстренно доставили бригадой скорой медпомощи медучреждение Сан-Джованни для проведения обследования.
Что сейчас происходит на месте
Территорию заблокировали. Правоохранители оцепили местность в районе Императорских форумов и площади Пьяцца Венеция — есть риск возможных последующих обрушений. Неизвестно, есть ли еще кто-то под завалами — спасатели разбирают завалы и ищут возможных пострадавших.
История башни
Башню возвели на древнем фундаменте
Фото: IlMarcheseDelGrillo / Wikipedia / CC BY 4.0
Башня Конти, также известная как Торре Маджоре (Большая башня), была возведена в 1238 году по инициативе Ричарда Конти — брата одного из самых могущественных Пап Римских Иннокентия III. Строительство этого монументального сооружения было предпринято с целью создания родовой резиденции для влиятельного семейства графов Сеньи, к которому принадлежали оба брата. В эпоху средневековья такие башни-крепости служили не только жилищем для аристократических семей, но и символом их власти, богатства и политического влияния в городе. Высота и величие башни должны были демонстрировать всем жителям Рима статус и могущество рода Конти.
Выбор места для строительства башни был глубоко символичным и практичным одновременно. Сооружение было воздвигнуто на фундаменте, образованном руинами одной из экседр (полукруглых архитектурных ниш) портика античного Храма Мира, построенного императором Веспасианом в I веке нашей эры. Такое решение было типичным для средневекового Рима, где новые здания часто возводились на остатках античных построек, что позволяло экономить ресурсы и одновременно подчеркивало преемственность власти от древнеримской эпохи к средневековой. Использование древнего фундамента придавало новому сооружению дополнительную легитимность и связывало род Конти с величием Древнего Рима.
Первоначально башня Торре-деи-Конти представляла собой впечатляющее архитектурное сооружение, облицованное травертином — благородным известняковым камнем светлого оттенка, традиционно использовавшимся в римской архитектуре со времен античности. По оценкам историков, изначальная высота башни могла достигать 50-60 метров, что делало ее одним из самых высоких и заметных зданий средневекового Рима, доминирующим над окружающей застройкой. Современники описывали башню Конти как образец архитектурного величия, символизирующий могущество папской семьи и служивший укрепленной резиденцией, способной защитить род во времена частых междоусобных конфликтов между римскими аристократическими кланами.
Заявление Марии Захаровой
Захарова напомнила, что Италия тратит миллиарды евро на поддержку Украины
Фото: Роман Наумов © URA.RU
«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, в мае МИД Италии заявил, что «итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около 2,5 миллиардов евро, из которых около 1 миллиард евро — для беженцев, 310 миллионов евро — на поддержку государственного бюджета и еще 93 миллиона евро- на гуманитарную деятельность».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.