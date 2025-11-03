В Риме рухнула башня Торре-деи-Конти, стоявшая сотни лет: что известно к этому часу

Строительство башни велось в 850-е годы Фото: Служба пожарной охраны и спасания / Vigili del Fuoco

В центре Рима (Италия) частично рухнула башня Торре-деи-Конти, строительство которой велось еще в девятом веке. Сейчас известно о четырех пострадавших. Территория полностью заблокирована правоохранителями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пока Италия финансирует Украину, страна «рухнет вся». Что известно о произошедшем — в материале URA.RU.

Как произошло обрушение

Башня частично рухнула около 11:20 утра 3 ноября. Здание находится на площади Коррадо Риччи, которая сейчас находится на ремонте. Как сообщило издание Corriere della Sera, под завалами находится один работник, который является гражданином Румынии. Четверо его коллег, находившихся в верхней части башни, были эвакуированы. По данным издания ANSA, в результате обвала башни пострадали четыре человека.

На место происшествия прибыли пожарники. Специализированные спасательные группы SAF, включающие спелеологов, альпинистов и специалистов по водным операциям, пытаются проникнуть к пострадавшему через небольшой оконный проем, расположенный в левой части башни. Попавший под завалы сотрудник находится в сознании, он взаимодействует со спасателями. Кроме того, среди людей, которых эвакуировали, был 64-летний мужчина, которого экстренно доставили бригадой скорой медпомощи медучреждение Сан-Джованни для проведения обследования.

Что сейчас происходит на месте

Территорию заблокировали. Правоохранители оцепили местность в районе Императорских форумов и площади Пьяцца Венеция — есть риск возможных последующих обрушений. Неизвестно, есть ли еще кто-то под завалами — спасатели разбирают завалы и ищут возможных пострадавших.





История башни

Башню возвели на древнем фундаменте Фото: IlMarcheseDelGrillo / Wikipedia / CC BY 4.0





Башня Конти, также известная как Торре Маджоре (Большая башня), была возведена в 1238 году по инициативе Ричарда Конти — брата одного из самых могущественных Пап Римских Иннокентия III. Строительство этого монументального сооружения было предпринято с целью создания родовой резиденции для влиятельного семейства графов Сеньи, к которому принадлежали оба брата. В эпоху средневековья такие башни-крепости служили не только жилищем для аристократических семей, но и символом их власти, богатства и политического влияния в городе. Высота и величие башни должны были демонстрировать всем жителям Рима статус и могущество рода Конти.

Выбор места для строительства башни был глубоко символичным и практичным одновременно. Сооружение было воздвигнуто на фундаменте, образованном руинами одной из экседр (полукруглых архитектурных ниш) портика античного Храма Мира, построенного императором Веспасианом в I веке нашей эры. Такое решение было типичным для средневекового Рима, где новые здания часто возводились на остатках античных построек, что позволяло экономить ресурсы и одновременно подчеркивало преемственность власти от древнеримской эпохи к средневековой. Использование древнего фундамента придавало новому сооружению дополнительную легитимность и связывало род Конти с величием Древнего Рима.

Первоначально башня Торре-деи-Конти представляла собой впечатляющее архитектурное сооружение, облицованное травертином — благородным известняковым камнем светлого оттенка, традиционно использовавшимся в римской архитектуре со времен античности. По оценкам историков, изначальная высота башни могла достигать 50-60 метров, что делало ее одним из самых высоких и заметных зданий средневекового Рима, доминирующим над окружающей застройкой. Современники описывали башню Конти как образец архитектурного величия, символизирующий могущество папской семьи и служивший укрепленной резиденцией, способной защитить род во времена частых междоусобных конфликтов между римскими аристократическими кланами.

Заявление Марии Захаровой

Захарова напомнила, что Италия тратит миллиарды евро на поддержку Украины Фото: Роман Наумов © URA.RU



