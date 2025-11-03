Конструктор рассказал, какая реакция была на запуск «Булавы» в 2020 году

Юрий Соломонов заявил, что запуск ракеты был очень серьезным шоком для вероятного противника Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Проведенный в 2020 году залповый запуск ракетных комплексов «Булава» вызвал значительное потрясение у потенциального противника. Об этом сообщил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.

«Да, это был очень серьезный шок», — сказал Соломонов в эфире Первого канала, его слова приводит РИА Новости. Таким образом он ответил на вопрос о впечатлении, которое данные испытания произвели на вероятного противника.