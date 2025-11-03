Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Конструктор рассказал, какая реакция была на запуск «Булавы» в 2020 году

Конструктор Соломонов: пуск ракет «Булава» был шоком для вероятного противника
03 ноября 2025 в 18:12
Юрий Соломонов заявил, что запуск ракеты был очень серьезным шоком для вероятного противника

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Проведенный в 2020 году залповый запуск ракетных комплексов «Булава» вызвал значительное потрясение у потенциального противника. Об этом сообщил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.

«Да, это был очень серьезный шок», — сказал Соломонов в эфире Первого канала, его слова приводит РИА Новости. Таким образом он ответил на вопрос о впечатлении, которое данные испытания произвели на вероятного противника.

Впервые залповые испытания ракетных комплексов «Булава» состоялись в декабре 2020 года. Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» осуществил запуск четырех ракет из подводного положения в акватории Охотского моря. Целью ракет стал полигон Чижа в Архангельской области. По итогам испытаний все боевые блоки успешно поразили заданные цели на полигоне.

